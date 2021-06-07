Владимир Бидёвка приветствовал участников ХIV Международного фестиваля «Великое русское слово»

Сегодня, 7 июня, в городе Симферополе (Республика Крым, Российская Федерация) состоялось открытие ХIV Международного фестиваля «Великое русское слово», посвящённого 222 годовщине со дня рождения А. С. Пушкина и Международному дню русского языка.

Участие в торжествах приняла делегация Донецкой Народной Республики во главе с Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой. В её состав также вошли министр культуры Михаил Желтяков, министр образования и науки Михаил Кушаков и руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

В ходе торжественного открытия фестиваля с приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. В своей речи он отметил значимость фестиваля для сохранения русской культуры на территории Крыма в период до 2014 года, а также его вклад в процесс воссоединения с Российской Федерацией.

«Много лет именно фестиваль был той платформой, на основе которой формировались крымское сопротивление, крымский дух, которые реализовались в Крымской весне – событии международного масштаба, которое сегодня является основополагающей мерой в политике всего мира. <…>

Я вспоминаю Международный фестиваль «Великое русское слово» 2013-го года, который проходил уже в очень тяжёлых моральных условиях, когда казалось, что ничего уже не обещает нам никакой победы. Всё складывалось крайне сложно.

Но именно этот фестиваль позволял нам сплачиваться, позволял остро видеть проблемы, которые стоят перед Русским миром», − сказал Владимир Константинов.

Кроме того, он подчеркнул, что для крымчан небезразлична судьба Донецкой и Луганской Народных Республик, и сообщил, что одна из тем в рамках мероприятий форума будет посвящена ситуации в Донбассе.

«Сегодня судьба Донбасса – это лакмусовая бумажка всего Русского мира: что будет с ним, с людьми, которые долгие годы ждут, чтобы их судьба повторила судьбу крымчан. И понятно, что именно по этому будут судить о том, какая перспектива у всего Русского мира к объединению, занятию той роли, которую он заслуживает сегодня в мире», − сказал он.

От лица делегации Донецкой Народной Республики с открытием фестиваля участников поздравил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Прежде всего я хочу сказать, что проведение данного фестиваля имеет важнейшее значение не только для братского нам Крыма и всей России, но и для огромного Русского мира, который далеко не заканчивается границами России. Сегодня десятки миллионов людей по всему миру говорят на русском языке, сохраняют культурное наследие великого русского народа, пользуются благами и достижениями русской цивилизации и приумножают их. Донбасс всегда был, есть и будет частью огромного Русского мира. И это наше самосознание, которое не изменить никогда и ничем: ни ударами снарядов и авиабомбами, ни блокадами.

Делегация Донецкой Народной Республики с 2015 года имеет честь быть приглашённой на замечательный праздник русской культуры. И для нас это очень важно, учитывая наше стремление к восстановлению исторической справедливости. Считаю, что фестиваль «Великое русское слово» имеет поистине масштабную силу, способную объединять народы и укреплять единство Русского мира.

Дорогие друзья! К сожалению, геополитические процессы сегодня чётко и ясно говорят о том, что за своё наследие необходимо бороться. За нашу историю, наш язык и веру Донбасс вынужден сражаться с оружием в руках. Но не угасает и пламя борьбы на информационном фронте. Считаю, что именно сохранение нашей языковой основы, культурной и исторической идентичности − залог стабильного мира, нашего успешного развития и новых свершений.

Я поздравляю вас с открытием фестиваля «Великое русское слово»! Пусть созидательная сила русского слова крепнет из года в год, надёжно защищая мир и благополучие русских во всём мире», − отметил спикер парламента ДНР.

После этого почётные гости фестиваля приняли участие в торжественном открытии выставки-ретроспективы детских творческих работ «Мир русской сказки» и истории проведения Международного фестиваля «Великое русское слово».

По завершении официальной части была организована праздничная программа с участием местных творческих коллективов.