Владимир Бидёвка приветствовал участников III Республиканского конкурса бизнес-проектов среди студентов (видео)

Сегодня, 15 декабря, в Донецком национальном университете состоялся III Республиканский конкурс бизнес-проектов с международным участием «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона».

Участие в мероприятии приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Марина Жейнова и Кирилл Макаров, представители органов исполнительной власти, Общественной палаты, студенты ведущих вузов Республики.

В своём приветственном слове на пленарном заседании, знаменующем начало мероприятия, Владимир Бидёвка отметил, что конкурс бизнес-проектов среди учащейся молодёжи стал традиционным республиканским мероприятием, и поблагодарил организаторов за работу в данном направлении.

«Прежде всего хочу выразить слова благодарности организаторам, которые данную замечательную инициативу сделали традиционным республиканским мероприятием. Безусловно, очень важно делать акцент в своей работе на развитие, на оттачивание навыка проектной деятельности.

Рад, что конкурс проводится при всестороннем содействии Народного Совета, и могу заверить, что мы с удовольствием поддержим его проведение и в будущем. Депутаты парламента всегда с особым вниманием и уважением относятся к работе научного сообщества и приветствуют новые идеи, подкреплённые опытом экспертов. Считаю, что такая работа нацелена на перспективу и, безусловно, на достижение положительного результата», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка пожелал участникам плодотворной работы и успешной реализации представленных проектов.

«Уважаемые друзья, я поздравляю вас с открытием III Республиканского конкурса бизнес-проектов «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона». Желаю продуктивной работы, новых идей и открытий и, конечно же, эффективного воплощения в жизнь самых смелых, самых перспективных бизнес-проектов, которые будут представлены в ходе конкурса», – отметил Председатель Народного Совета.

По завершении пленарного заседания участники начали работу в тематических секциях по направлениям бизнес-проектов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета спикер парламента отметил особую актуальность конкурса в условиях продолжающейся интеграции с Россией и ЛНР.

«Особенно это актуально сейчас, когда у нас активно поддерживается тренд на развитие экономики Республики и идут процессы синхронизации законодательства, прежде всего экономического, с Луганской Народной Республикой.

Более того, уже вступил в силу знаменитый Указ Владимира Путина № 657, и буквально недавно состоялось заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», где обсуждались вопросы и предложения по инвестированию в Донецкую Народную Республику, заключению договоров с предприятиями ДНР. И я думаю, что этот конкурс гармонично ложится в канву развития экономики Республики», – резюмировал Владимир Бидёвка.