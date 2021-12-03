Владимир Бидёвка приветствовал участников международной конференции по вопросам обеспечения госбезопасности

Сегодня, 3 декабря, в Донецком национальном университете состоялось открытие VI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности».

Инициатором проведения мероприятия выступил специализированный факультет подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности ДонНУ, участие в работе тематической площадки приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, представители органов исполнительной власти, научные работники, преподаватели и студенты юридических вузов Республики и Российской Федерации.

В ходе торжественного открытия конференции Владимир Бидёвка обратился к участникам с приветственным словом, в котором отметил важность широкого обсуждения существующей проблематики в сфере национальной безопасности для выработки эффективных мер по обеспечению стабильности в Республике.

«Вопрос, который стоит на повестке дня, не просто важен для государства, а является одним из столпов стабильности, а также развития страны. Для Донецкой Народной Республики, которая с 2014 года подвергается агрессии со стороны Украины в военном, информационном, экономическом, социальном и других направлениях, обсуждение и поиск путей решения проблем, связанных с угрозами для национальной безопасности, считаю, имеют ключевое значение.

Хочу выразить благодарность организаторам мероприятия за постоянное внимание к такой острой теме и организацию широкого обсуждения на международном уровне. Безусловно, для нашего молодого по историческим меркам государства обмен не только мнениями, но и опытом выступает в роли катализатора, способного быстро и эффективно модернизировать подход к обеспечению национальной безопасности.

Очень важно, что в ходе конференции понятие национальной безопасности рассматривается в рамках различных направлений – от правовой политики, совершенствования государственной системы профилактики преступности до защиты духовно-нравственного развития и патриотического воспитания. Нет сомнений, что для обеспечения результативности нашего диалога применение комплексного подхода является самым верным решением, что позволяет не просто вовремя, а заблаговременно реагировать на возможные угрозы», – пояснил спикер парламента.

В завершение Владимир Бидёвка пожелал участникам конференции плодотворной работы.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием VI Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности». Желаю вам успехов в работе, новых идей и перспективных нестандартных решений, а также постоянного расширения географии участников, несмотря на все вызовы современного мира», – сказал Председатель Народного Совета.