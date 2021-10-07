Владимир Бидёвка приветствовал участников международной конференции, посвящённой 95-летию «Хомутовской степи»

Сегодня, 7 октября, на базе Донецкого ботанического сада начала работу научно-практическая конференция с международным участием «Стратегия и тактика заповедного дела в индустриальных регионах», посвящённая 95-летию заповедника «Хомутовская степь».

Участие в мероприятии приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты парламента, председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань, а также представители органов власти и научные сотрудники из Российской Федерации и Луганской Народной Республики.

В своём приветственном слове Владимир Бидёвка отметил актуальность вопросов, вынесенных на обсуждение в рамках тематических секций конференции, и своевременность их рассмотрения.

«Вопрос сохранения природно-заповедного фонда в современном мире с каждым годом стоит всё более остро. Технический прогресс, индустриализация регионов, с одной стороны, способствуют развитию территорий, а с другой, негативно влияют на окружающую среду. В такой ситуации глубокий анализ и, главное, поиск оптимальных решений по сохранению баланса между применением индустриальных технологий в регионе и сохранением его уникального природного потенциала имеют перспективное значение.

Обладая статусом промышленного региона, Донбасс в то же время является ареалом обитания редких и исчезающих видов животных и растений. К сожалению, трансформация угодий в процессе их хозяйственного и рекреационного использования в некоторых случаях послужила причиной сокращения численности видов. Это лишний раз говорит о необходимости повышенного внимания к проблемам окружающей среды. Заповедное дело является неотъемлемой частью государственной политики, поскольку в сохранении природы кроется благополучие не только мира вокруг нас, но и каждого конкретного человека», – подчеркнул спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка выразил уверенность в том, что итоги конференции будут способствовать более эффективной реализации мероприятий по сохранению природно-заповедного фонда Республики.

«Один из старейших заповедников Донбасса «Хомутовская степь», который в этом году отмечает 95-летие, является не только жемчужиной первозданной природы региона, но и щитом, надёжно защищающим уникальное разнообразие видов флоры и фауны. Тем не менее, каждый день жизнь бросает нам новые вызовы, преодолевать которые мы обязаны с оглядкой на природу и экологию. Надеюсь, что в ходе конференции будут представлены новые идеи и осуществлён обмен успешным опытом реализации заповедного дела в индустриальных регионах с учётом стремительно меняющихся условий.

Желаю всем участникам научно-практической конференции успехов и плодотворной работы!», – сказал Председатель Народного Совета.