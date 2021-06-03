Владимир Бидёвка приветствовал участников международной конференции, посвящённой вопросам управленческой деятельности органов государственной власти

Сегодня, 3 июня, на базе Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР открылась пятая Международная научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий».

В ходе торжественного открытия конференции с приветственным словом к участникам обратился Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Добрый день, уважаемые друзья. Приветствую вас на пятой Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий».

Не вызывает сомнений актуальность темы, которая в течение двух дней будет детально рассмотрена в ходе работы тематических секций и круглых столов. Донецкая Народная Республика − молодое и стремительно развивающееся государство. С каждым годом происходят позитивные преобразования во всех сферах жизни нашей страны, повышается экономический потенциал региона, появляются новые возможности для развития Республики. В связи с этим вопрос применения новых эффективных управленческих решений не просто важен, а жизненно необходим», − отметил спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что в работе конференции принимают участие представители науки, бизнес-структур, органов государственной власти не только из Донецкой Народной Республики, но и из зарубежных стран.

«Такой обмен опытом, мнениями теоретиков и практиков, убеждён, в дальнейшем послужит катализатором позитивных преобразований в нашем государстве, а также поможет найти оптимальные инновационные решения для повышения эффективности работы органов государственной власти в современных условиях.

Уважаемые участники конференции! Желаю вам продуктивной работы, новых идей и достижений, которые в будущем смогут принести практическую пользу нашему государству и помогут ускорить процесс развития и укрепления Донецкой Народной Республики», − сказал Председатель Народного Совета.

Отметим, что участие в работе тематических площадок конференции 3 и 4 июня примут учёные Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Российской Федерации и других стран, руководители бизнес-структур, органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций. По результатам конференции будет принята итоговая резолюция.