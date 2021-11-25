Владимир Бидёвка приветствовал участников научно-практической конференции по вопросам трудоустройства выпускников

Сегодня, 25 ноября, на базе Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского в онлайн-формате состоялось открытие XV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования».

Участие в мероприятии приняли Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, представители министерств, ведомств и образовательных организаций Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Российской Федерации.

Работа конференции началась с пленарного заседания. Владимир Бидёвка обратился к участникам с приветственным словом.

«Вопрос трудоустройства выпускников в современных меняющихся условиях остаётся актуальным, именно поэтому важно и нужно выносить его на широкое обсуждение, обмениваться опытом применения наиболее успешных практик подготовки профильных специалистов, совместного преодоления сложностей на пути трудовой деятельности молодёжи.

За последние два года в мире произошли серьёзные перемены, которые затронули все без исключения сферы жизни общества, в том числе и образовательную. На сегодняшний день существует острая необходимость выработки эффективных механизмов подготовки профессиональных молодых кадров в условиях пандемии», – сказал Председатель Народного Совета.

Спикер парламента отметил большое практическое значение ежегодной конференции, которая, помимо прочего, позволяет вырабатывать единую позицию профессионального сообщества по вопросам подготовки выпускников и их последующего трудоустройства.

«Важно отметить и то, что в дискуссии принимают участие как представители сферы образования и науки, ответственные за подготовку молодых специалистов, так и представители предприятий, организаций, учреждений, выступающих в роли потенциальных работодателей. Это даёт возможность рассмотреть ситуацию с различных ракурсов, выявить пути решения проблем, которые на первый взгляд могут быть незаметными. Убеждён, что диалоги такого высокого уровня имеют огромное практическое значение для государства и общества, а также способны внести существенный вклад в решение ряда комплексных проблем, связанных с трудоустройством молодых специалистов.

Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием конференции! Интересных вам докладов, новых идей и продуктивной работы», – пожелал участникам мероприятия Владимир Бидёвка.

По завершении пленарного заседания участники продолжат обсуждение актуальных вопросов в рамках работы тематических секций. Итоги конференции лягут в основу рекомендаций по усовершенствованию путей поиска мест для производственной практики и последующего трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования ДНР.