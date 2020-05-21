Владимир Бидёвка прокомментировал итоги пресс-конференции президента Украины

Риторика Владимира Зеленского на пресс-конференции, посвящённой его годовщине в должности президента Украины, – это риторика популиста и к тому, что реально происходит на Украине, в Донбассе, да и в мире в целом, она не имеет никакого отношения. Об этом в интервью информационному агентству РИА «ФАН» заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Зеленский – актёр и умеет демонстрировать хорошую мину при плохой игре. Но даже поверхностный разбор фактов показывает, что это всего лишь игра на публику и на камеры.

Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря лозунгам об урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорил, что нужно просто прекратить стрелять. Но прошёл год, а стрелять украинская армия так и не перестала, несмотря на все мирные инициативы Народных Республик Донбасса. До сих пор гибнут мирные граждане, которых Зеленский во время пресс-конференции назвал террористами и боевиками», – отметил Председатель Народного Совета.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что навязанные западными кураторами действия президента Украины, которые он совершает для урегулирования конфликта, лишь усугубляют сложившуюся ситуацию.

«Так называемый «мирный план» украинского президента обернулся ещё большей кровью, чем при Порошенко, хотя с самого начала было очевидно, что этот план принципиально нереализуем. Он не учитывает позиции Донбасса и полностью контролируется праворадикальными группировками и западными кураторами.

При этом постоянные угрозы Зеленского выйти из Минского формата, очевидно, также не имеют под собой никакого фундамента. Он не способен сделать никаких шагов самостоятельно, а мы видим, что сегодня ни Германия, ни Франция не станут поддерживать такую позицию. Это нужно только националистам, пытающимся разыграть свои политические карты на шатающейся арене украинского политикума.

На этом фоне смешно выглядят попытки Зеленского быть похожим на полноценного игрока международной политики, ставить условия государствам – участникам «нормандского формата», в частности, Российской Федерации, делая при этом вид, что всё идёт в соответствии с разработанными Киевом планами.

Никаких собственных планов у Киева нет. Всё, что делает Зеленский на уровне международных отношений, да и львиная доля проводимой внутренней политики – выполнение указаний западных кураторов. Кроме того, давление на политику имеют и международные организации, условия которых приходится выполнять за очередной кабальный кредит.

Перед выборами на Украине от Зеленского ожидали больших перемен, об этом говорили его высокие рейтинги. Он много говорил и обещал, но на деле оказался президентом хуже, чем Порошенко», – резюмировал спикер парламента.