Владимир Бидёвка прокомментировал итоги работы парламента в период осенней сессии

За период осенней сессии Народный Совет перевыполнил план работы на 14%, приняв на шесть законопроектов больше, чем было запланировано. Об этом в ходе пресс-подхода сообщил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Сегодняшним пленарным заседанием Народный Совет завершает работу осенней сессии, поэтому подведу итоги работы парламента за озвученный период [с августа по декабрь 2019 года – прим. ред.]. Народный Совет провёл 18 пленарных заседаний: из них 13 очередных и 5 внеочередных. В период осенней сессии было зарегистрировано 76 законопроектов, из них 42 принято. Также принято 67 постановлений.

Из принятых законов хотелось бы выделить Гражданский кодекс, Закон ДНР «О Государственной границе Донецкой Народной Республики» и Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О социальной защите ветеранов войны“». Если говорить в целом, Народным Советом за осеннюю сессию был перевыполнен план работы на 14%.

На прошлом пленарном заседании мы утвердили план работы на период весенней сессии. За это время мы намерены проработать Водный кодекс, Семейный кодекс, законопроект о государственной и гражданской службе и ряд других важных для нашей Республики законопроектов», – сказал спикер парламента.