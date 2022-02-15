Владимир Бидёвка прокомментировал призыв Юлии Тимошенко к отказу от Минских соглашений

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал инициативу главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко касательно отказа от Минских соглашений и призвал украинскую сторону принять окончательное решение по этому вопросу.

«Понятно желание Юлии Тимошенко заработать на громких заявлениях себе политические баллы, ведь на горизонте уже виднеются очередные выборы, и время начинает работать явно против Владимира Зеленского. Тем не менее, вопрос серьёзный, и мне искренне жаль, что украинским политикам нужно постоянно напоминать о том, что Украиной добровольно были взяты на себя обязательства по Минским соглашениям, а значит, их выполнение не должно быть предметом обсуждений, а уж тем более торга.

Исходя из того, что заявления о невозможности выполнения «Минска» звучат от политиков всё чаще, считаю, что украинская сторона должна окончательно определиться: или выполнять соглашения, или отказаться официально. Если есть политическая воля, то сейчас самое время её проявить», – сказал Владимир Бидёвка.