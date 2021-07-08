Владимир Бидёвка прокомментировал работу парламента II созыва за половину каденции

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал «Донецкому Агентству Новостей» о своей оценке работы парламента II созыва.

«Завершилась весенняя сессия Народного Совета 2021 года, и вместе с ней мы прошли своего рода рубеж – половину срока каденции парламента второго созыва. За два с половиной года депутаты приняли 305 законов и 553 постановления, проведено 87 пленарных заседаний. Могу сказать, что удовлетворён результатами работы парламентариев. Да и показатели говорят сами за себя: из почти 600 законов, принятых с ноября 2014 года, чуть больше половины принято непосредственно депутатами второго созыва», – сказал Владимир Бидёвка.

Наиболее значимыми спикер парламента назвал законодательные инициативы в части разделения полномочий Главы ДНР и Председателя Правительства, наделения русского языка статусом единственного государственного языка в Республике, принятие Гражданского кодекса, установление минимального размера оплаты труда.