Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в своём официальном телеграм-канале прокомментировал недавнее обострение ситуации на линии соприкосновения сторон.

«Существенное обострение ситуации на линии соприкосновения, без сомнений, является целенаправленным, абсолютно осознанным действием, притом вполне подкреплённым молчанием со стороны ОБСЕ и стран-гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.

Похищение офицера СЦКК ЛНР Андрея Косяка было спланированной операцией, которая, по сути, послужила своего рода маркером обратной связи с «европейскими партнёрами». Франция и Германия промолчали в ответ на похищение Украиной сотрудника СЦКК ЛНР, который ещё и является гражданином Российской Федерации. Такое поведение было воспринято в качестве молчаливого согласия, что ещё больше развязало руки агрессору.

Обострение на линии соприкосновения стало продолжением испытания на прочность европейского «гарантства». Время выбрано удобное и в контексте смены немецкого канцлера. По сути, видя то, что никто не одёргивает Украину, она отправляет свои вооружённые формирования на захват Старомарьевки, для осуществления терактов и различных военных провокаций.

Украина совершенно открыто нарушает Минские соглашения, а Европа, ОБСЕ ничего не видят. Вернее, они не хотят этого видеть. Это совершенно очевидно, и такой подход подрывает не только процесс мирного урегулирования конфликта, но и систему обеспечения безопасности в Европе в целом. Жёсткая и бескомпромиссная реакция стран-гарантов выполнения Украиной Минских соглашений просто необходима: открытый ящик Пандоры опасен для всех одинаково», – сказал Владимир Бидёвка.