Владимир Бидёвка провел совещание с членами Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству

Сегодня, 26 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл рабочую встречу с членами Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Во время встречи парламентарии обсудили результаты работы Комитета в 2021 году и законотворческие планы.

Всего за период деятельности во втором созыве Комитетом подготовлено 10 законопроектов, принято Народным Советом 38 профильных законов. В работе находится 41 проект закона. Председатель Комитета Максим Кныш доложил, что за текущий год Комитетом зарегистрировано 5 законопроектов.

Спикер парламента Владимир Бидёвка акцентировал внимание депутатов на необходимости ускорения работы над проектом закона «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики». Максим Кныш отметил, что в настоящее время разработка Кодекса ведётся с привлечением представителей Комитета по социальной и жилищной политике, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Правительства.

Также среди особо важных проектов законов, находящихся в работе Комитета, Максим Кныш выделил проект закона «О гражданстве Донецкой Народной Республики», проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики», проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Кроме того, в ходе совещания председатель Комитета Народного Совета рассказал о важности работы над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах». Задачи законопроекта – внесение изменений в понятийный аппарат, уточнение форм и видов нормативных правовых актов, а также законодательное закрепление беспрепятственного обеспечения правотворческими органами публичного доступа к проектам НПА. Изменения необходимы в целях реализации требований закона, регулирующего проведение независимой правовой и антикоррупционной экспертиз. Также законопроект конкретизирует положения, регулирующие проведение правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации.

В заключение совещания Владимир Бидёвка подчеркнул важность встреч депутатов с жителями Республики и проведения личных приёмов.