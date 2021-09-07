Владимир Бидёвка провёл экскурсию для школьников по мемориальному комплексу донецкой шахты № 4/4-бис (видео)

Сегодня, 7 сентября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл выездной урок памяти и экскурсию по мемориальному комплексу у шурфа шахты № 4/4-бис города Донецка для учащихся 10 класса МОУ «Средняя школа № 32 города Макеевки».

В ходе мероприятия спикер парламента рассказал школьникам об истории шахты № 4/4-бис, на территории которой немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны были убиты и захоронены более 75 000 человек. Затем Владимир Бидёвка и учащиеся возложили цветы к Памятнику жертвам фашистской оккупации города Сталино.

В комментарии представителям СМИ Председатель Народного Совета поделился своими впечатлениями от урока.

«Лично для меня это осознание той трагедии, через которую прошёл наш народ. Я имею ввиду советский народ, потому что, прочитав фамилии на мемориале, можно понять, что здесь были убиты люди самых разных национальностей.

Но несмотря на то, что люди прошли через такие зверства и мучения, всё равно они победили в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах, а после этого ещё и отстроили такую великую страну, как Советский Союз. И здесь приходит осознание того, насколько наши люди были несгибаемыми. И лично для меня это ещё и подтверждение очень трагичной, но очень героической страницы в нашей истории», − отметил Владимир Бидёвка.

Также спикер парламента подчеркнул особую роль подобных мероприятий для реализации программы патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Я думаю, что историю этого места ребята лучше всего прочувствовали, когда подошли к шурфу шахты № 4/4-бис, посмотрели в него. И, наверное, самый эмоциональный момент был, когда они читали фамилии и понимали, что здесь люди гибли целыми семьями – дети, родители, подпольщики и военнопленные – множество разных людей, которые были убиты фашистами, а зачастую просто заживо брошены в этот шурф глубиной 365 метров.

И сегодня ребятам удалось прикоснуться к этой трагичной странице в истории нашего родного края», − сказал Председатель Народного Совета.

Владимир Бидёвка добавил, что в настоящее время Народный Советом планируется цикл уроков памяти, которые будут проведены на местах боевой славы и у мемориальных комплексов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.