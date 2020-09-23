Владимир Бидёвка провёл приём граждан в пгт Старобешево

В среду, 23 сентября, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка совместно с руководителем администрации посёлка городского типа Старобешево Николаем Михайловым провели приём граждан. На встрече присутствовали закреплённые за округом депутаты Народного Совета и представители местных органов власти.

В беседе с прессой Владимир Бидёвка уточнил, что в ходе приёма обратились с вопросами 16 жителей.

«Многие из вопросов, таких как о ремонте дорог или обеспечении медицинским оборудованием лечебных учреждений, носят системный характер, к ним необходимо подходить соответствующим образом.

Напомню, что на сегодняшний день в Республике принята программа социально-экономического развития, но мы намерены работать по мере поступления вопросов, требующих нашей помощи. Я уже поставил задачу депутатам, чтобы они выяснили, на какие сроки запланировано решение озвученных вопросов, чтобы дать людям понимание того, когда конкретный участок дороги будет отремонтирован.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Народном Совете налажен диалог с гражданами, существует множество форм работы с населением: приёмы на округах и в общественных приёмных, сходы граждан, встречи с трудовыми коллективами, работает онлайн-приёмная. Считаю, что общения не может быть много. Мы всегда должны держать руку на пульсе событий. Я убеждён, что о реальной ситуации на местах можно узнать только от людей, только общаясь с ними и получая информацию о проблемах из первых рук», – сказал спикер парламента.

Тематика вопросов граждан касалась изменений в законодательстве в сфере сельского хозяйства, ремонта дорожного полотна, предоставления твёрдого бытового топлива и медикаментов, оказания содействия в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и многого другого.

Также Председатель Народного Совета рассказал о грядущих приёмах, которые он планирует провести.

«Перед этим я проводил приём в Шахтёрске, сегодня пообщался с гражданами, которые проживают на южном направлении. В следующий раз планирую провести приём либо в центральной части Республики, либо в направлении Горловки. Такая форма работы с населением будет продолжена и в дальнейшем», – резюмировал Владимир Бидёвка.