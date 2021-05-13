Владимир Бидёвка провёл рабочую встречу с депутатами Молодёжного парламента ДНР

В четверг, 13 мая, состоялась рабочая встреча Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки и председателей комитетов с членами Президиума Молодёжного парламента ДНР.

В рамках мероприятия участники обсудили направления взаимодействия комитетов Народного Совета и Молодёжного парламента, а также вопросы, связанные с участием молодых парламентариев в пленарных заседаниях и приёмах граждан, проводимых депутатами Народного Совета.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка подвёл итоги встречи.

«Сегодня обсудили с председателями комитетов Народного Совета и Молодежного парламента вопросы дальнейшей совместной работы. Прежде всего, определились с приоритетностью взаимодействия комитетов, поскольку по тематике и количеству они разнятся, ребята обменялись необходимыми контактами с парламентариями. Это технические, но очень важные моменты для выстраивания эффективной работы.

Рад, что по всем вопросам повестки дня мы пришли к взаимопониманию. Готов сказать, что подготовительный этап пройден, и сейчас мы приступаем непосредственно к работе. Уже поступили предложения провести ряд совместных общественно-политических мероприятий, мои коллеги настроены на то, чтобы уже в ближайшие дни пригласить на заседания комитетов молодых парламентариев», − рассказал спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка дал ряд поручений депутатам и работникам Аппарата Народного Совета по оказанию содействия Молодёжному парламенту в их работе.

«В этом созыве мы приняли решение как можно скорее задействовать молодых парламентариев в работе с населением, в частности, они будут принимать участие в приёмах граждан, проводимых депутатами Народного Совета. Безусловно, упор стоит делать на проблемы и инициативы молодёжи, поскольку именно её ребята и представляют. В целом же мы готовы оказать всю необходимую поддержку Молодёжному парламенту, чтобы его работа принесла Республике ощутимый результат», − резюмировал спикер парламента.

В ходе встречи Председатель Народного Совета высказал ряд предложений по налаживанию работы, в частности, по участию депутатов Молодежного парламента в пленарных заседаниях Народного Совета, проведению обучающих занятий по обеспечению деятельности Молодежного парламента, оказанию содействия по вопросу предоставления постоянного помещения для проведения заседаний комитетов, а также призвал депутатов Народного Совета оказывать молодым парламентариям всестороннюю помощь. Так, уже на ближайшем пленарном заседании Народного Совета представители Молодежного парламента будут в числе приглашённых гостей.