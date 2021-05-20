Владимир Бидёвка провёл совещание по вопросу подготовки мероприятий, посвящённых 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Сегодня, 20 мая, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл совещание по вопросу подготовки тематических мероприятий, посвящённых 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Участие в обсуждении приняли председатели ряда комитетов Народного Совета.

Обращаясь к присутствующим, спикер парламента выступил с инициативой о проведении на базе комитетов Народного Совета серии тематических круглых столов.

«В срок до 28 мая председателям комитетов, которые будут участвовать в мероприятиях, необходимо определиться с тематикой заседаний и провести все необходимые организационные мероприятия.

Что касается тем круглых столов, на сегодня определён перечень направлений, раскрывающих комплекс экономических, международных, социальных и политических причин начала Второй мировой и Великой Отечественной войн. Исходя из этого комитеты могут самостоятельно определять актуальные вопросы для обсуждения.

Указанные заседания должны быть проведены до 15 июня, завершится же серия круглых столов единым итоговым мероприятием по случаю восьмидесятой годовщины начала Великой Отечественной войны.

В завершение хочу призвать всех присутствующих, учитывая высокую актуальность и историческую значимость темы, отнестись к поставленной задаче с максимальной серьёзностью», − сказал Владимир Бидёвка.

Также в ходе совещания Председатель Народного Совета утвердил состав организационного комитета по подготовке указанных мероприятий.