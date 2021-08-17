Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета Народного Совета по безопасности и обороне

Сегодня, 17 августа, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. На совещании обсуждались результаты законотворческой работы и планы дальнейшей деятельности Комитета.

Спикер парламента Владимир Бидёвка обратил особое внимание на необходимость совершенствования правового регулирования в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий, предоставления социальных гарантий ветеранам войны и членам их семей.

Виталий Кравец отметил, что Комитет продолжает работу по внесению изменений в законы Донецкой Народной Республики в сфере воинской обязанности и военной службы, статуса военнослужащих, мобилизационной подготовки и мобилизации.

В стадии доработки находятся проекты законов о ветеранах, о внесении изменений в законы о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей, о социальной защите ветеранов войны, о гражданской обороне, о Государственной оперативно-спасательной службе.

Также председателем профильного Комитета было акцентировано внимание на том, что Комитетом ведется работа над усовершенствованием законодательства, регулирующего деятельность полиции, а также порядок прохождения службы в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также во время совещания депутаты Комитета проинформировали Председателя Народного Совета о ходе решения тех вопросов, с которыми к ним обращаются жители Республики.