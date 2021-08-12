Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

В четверг, 12 августа, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором обсуждались результаты законотворческой работы и планы дальнейшей деятельности.

Председатель Комитета Максим Паршин доложил Владимиру Бидёвке о плане работы на август – декабрь. Первоочередной задачей, согласно его словам, является работа над законопроектами, заявленными для формирования повестки осенней сессии Народного Совета 2021 года. Кроме того, в Комитете в настоящее время ведётся работа по совершенствованию Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Максим Паршин также отметил, что в данный момент в работе Комитета находится 10 законопроектов. Среди них – проект, который приводит Закон «О профессиональных союзах» в соответствие с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

Кроме этого, Максим Паршин сообщил, что за период весенней сессии 2021 года Комитетом были подготовлены, а депутатами Народного Совета – приняты проекты законов, которые конкретизируют цели создания религиозных объединений и их признаки, а также уточняют некоторые формулировки. Также в законодательство Республики в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений введена норма, предоставляющая религиозным организациям право вести свою деятельность не только в соответствии с конфессиональными нормами, но и согласно внутренним документам.

За весь период деятельности во втором созыве Комитетом разработано 8 проектов законов, принято Народным Советом 10 профильных законопроектов.

Также во время совещания депутаты доложили Председателю Народного Совета о ходе решения тех вопросов, с которыми к ним обращаются жители Республики во время встреч и личных приёмов граждан.