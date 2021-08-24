Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам

Сегодня, 24 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, посвящённое работе парламентариев.

В ходе встречи заместитель председателя Комитета Юрий Леонов сообщил, что первоочередной задачей в настоящее время является доработка проекта закона «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики», направленного на формирование, систематизацию и структурирование законодательства Республики в сфере земельных отношений.

Подведя итоги работы за период весенней сессии, парламентарий сообщил, что в целях совершенствования действующего законодательства Комитетом разработан ряд законопроектов, предусматривающих в том числе внесение изменений в законы ДНР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О развитии сельского хозяйства», «О геодезии и картографии».

Всего за период деятельности во втором созыве Комитетом подготовлено 13 законопроектов, принято 7 профильных законов. В работе находятся 18 проектов законов.

Также Юрий Леонов сообщил, что в период осенней сессии 2021 года Комитет запланировал внести на рассмотрение Народного Совета проект закона «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики», а также законопроекты «О наименовании географических объектов», «О зерне», «О карантине растений», «О семеноводстве», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и другие.

В заключение совещания Владимир Бидёвка заслушал доклады депутатов об их работе в округах, а также об острых вопросах, поднимаемых жителями Республики, и о ходе рассмотрения и решения этих вопросов.