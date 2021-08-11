Владимир Бидёвка провёл совещание с членами комитетов Народного Совета

Во вторник, 10 августа, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка провёл с членами комитетов парламента ряд совещаний, на которых обсуждались результаты законотворческой работы и планы на осеннюю сессию.

Владимир Бидёвка заслушал отчёты председателей комитетов о работе над законопроектами, а также обсудил с депутатами проблемы, возникающие в процессе законотворческой работы.

В ходе рабочего совещания с членами Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии обсудили вопросы, связанные с основными направлениями совершенствования и кодификации административного законодательства Донецкой Народной Республики, учитывая при этом курс на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Отдельно Владимир Бидёвка подчеркнул важность разработки законопроекта «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях». Спикер парламента отметил, что кодификация законодательства является одним из приоритетных направлений работы Народного Совета и направлена не только на переработку имеющихся нормативных правовых актов, но и на выработку новых правовых установок и совершенствование законодательства.

За период своей деятельности во втором созыве Комитетом по уголовному и административному законодательству разработано 28 проектов законов, принят Народным Советом 31 профильный законопроект. С начала работы второго созыва парламента в работе Комитета находится 28 проектов законов.

На совещании с членами Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству спикер парламента и депутаты обсудили процесс совершенствования арбитражного и гражданского законодательства.

Парламентарии рассмотрели вопросы нормативного регулирования отношений, возникающих в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, а также при внесении изменений в их учредительные документы. Особое внимание было уделено регулированию работы регистраторов юридических лиц, а также оптимизации процедур создания, изменения юридического лица, прекращения недействующего юридического лица по решению регистрирующего органа.

За весь период деятельности во втором созыве Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству разработано 17 проектов законов, принято Народным Советом 26 профильных законопроектов. С начала работы второго созыва парламента в работе Комитета находится 16 проектов законов.

Также в ходе рабочих совещаний Владимир Бидёвка и депутаты рассмотрели ряд вопросов, с которыми обращаются жители Республики на личных приёмах и сходах граждан. Помимо оформления СНИЛС, регистрации на портале «Госуслуги» и участия в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, жители обращаются также с бытовыми и социальными проблемами. Все вопросы, требующие помощи и участия депутатов, находятся на постоянном контроле.