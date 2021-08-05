Владимир Бидёвка провёл совещание с членами комитетов Народного Совета

В четверг, 5 августа, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка провёл с членами комитетов парламента серию совещаний, на которых обсуждались актуальные вопросы работы Народного Совета.

Владимир Бидёвка заслушал отчёты о работе комитетов и определил для депутатов ряд задач.

Так, в ходе встречи с членами Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам были рассмотрены актуальные вопросы, возникающие в ходе правоприменительной практики и требующие внесения изменений в отдельные законодательные нормы.

Также обсуждались вопросы, которые задают жители Республики в ходе личных встреч с депутатами, были определены первоочередные меры по решению озвученных проблем.

Отметим, что за период своей деятельности во втором созыве Комитетом разработано 10 проектов законов, принято Народным Советом 9 профильных законопроектов. В настоящее время в работе Комитета находится 13 проектов законов.

На совещании с членами Комитета Народного Совета по транспорту и связи Председатель Народного Совета обсудил вопросы, связанные с установлением законодательного механизма осуществления деятельности железнодорожной транспортной системы с учётом гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики в данной сфере с законодательством Российской Федерации.

За весь период деятельности второго созыва парламента Комитетом разработано 11 проектов законов, принято Народным Советом 5 профильных законопроектов. С начала работы второго созыва парламента в работе Комитета находится 10 проектов законов.