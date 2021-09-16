Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Сегодня, 16 сентября, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка провёл рабочую встречу с членами Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

В ходе совещания парламентарии обсудили результаты работы Комиссии в 2021 году и законотворческие планы.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова сообщила, что с февраля по август текущего года основным направлением работы Комиссии являлось выявление правовых коллизий в законодательстве Республики, а также рассмотрение проблемных вопросов реализации законов и приведения в соответствие с ними нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти. Кроме того, особое внимание уделялось мониторингу подзаконных нормативных правовых актов, направленных на создание правового механизма реализации действующих законов.

Так, в рамках заседаний Комиссии был проанализирован ряд законов Республики по таким тематическим блокам, как «социальное обеспечение», «конституционное законодательство и государственное строительство», «гражданское право», «культура и образование», «природопользование». По итогам рассмотрения законов Временной комиссией была собрана информация от органов государственной власти о формировании ими нормативной правовой базы подзаконных правовых актов, взаимодействии и сотрудничестве с профильными республиканскими органами для разработки совместных предложений.

Отдельно Ирина Дианова отметила результаты анализа положений Закона «О социальной защите инвалидов». В рамках работы над ними был рассмотрен вопрос полномочий Правительства и республиканских органов исполнительной власти ДНР в сфере социальной защиты инвалидов в части утверждения и финансирования базовых программ реабилитации инвалидов.

В завершение совещания председатель Временной комиссии сообщила, что на сегодняшний день уполномоченными органами государственной власти принято около 70% запланированных нормативных правовых актов, около 20% находится в стадии разработки или согласования, а 10% подлежат дополнительной оценке.