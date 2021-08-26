Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике

Сегодня, 26 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала о законотворческой работе в 2021 году и планах на будущее.

Всего за период деятельности во втором созыве Комитетом подготовлено 9 законопроектов, принято 14 профильных законов, в том числе вносящих изменения в основные законы. В работе находится 33 законопроекта.

С начала года Комитетом зарегистрировано пять законопроектов.

В настоящее время рассматриваются концепции проектов законов «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии вооружённых сил и вооружённых формирований Украины».

Владимир Бидёвка отметил необходимость скорейшего принятия законопроекта «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики» и законопроекта «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике».

Проект закона «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики» направлен на формирование и совершенствование законодательства ДНР в сфере труда, его систематизацию и структурирование, установление государственных гарантий трудовых прав и свобод населения, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов работников и работодателей.

Основной задачей проекта закона «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики» как составной и фундаментальной части трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Проект закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике» законодательно закрепит основы государственной политики в интересах детей, которая затрагивает различные аспекты жизни ребёнка, в том числе правовые, социальные, жилищные, духовно-культурные.

Кроме того, в ходе совещания Юлия Крюкова доложила, что за период с 1 января по 26 августа 2021 года Комитетом предоставлено 46 ответов на обращения граждан.

Также председатель Комитета рассказала об основных социально значимых вопросах, с которыми жители обращаются к депутатам на приёмах и сходах граждан.