Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства

Сегодня, 26 августа, Председатель Народного Совета провёл совещание с членами Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. В ходе совещания парламентарии отчитались о работе Комитета с начала года, обозначили самые актуальные законотворческие вопросы, рассказали о рабочих планах на ближайшее будущее.

Председатель Комитета Александр Серёженко рассказал, что за период с 1 января по 24 августа 2021 года Комитетом было зарегистрировано 5 законопроектов.

Всего за период деятельности во втором созыве Комитетом подготовлено 19 законопроектов, принято Народным Советом 13 профильных законов. В работе находятся 15 проектов законов.

В Комитете рассматриваются концепции трёх законопроектов: «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», «О внесении изменений в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».

Кроме того, Александр Серёженко рассказал, что Комитетом совместно с Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики ведётся работа над новой редакцией Закона Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств» взамен действующей редакции. Работу над этим проектом закона планируют завершить до конца года.

Спикер парламента Владимир Бидёвка подчеркнул, что необходимо усилить законодательную работу в сфере регулирования оборота лекарственных средств, устранить трудности, возникающие при ввозе лекарственных препаратов в Донецкую Народную Республику, что в свою очередь позволит нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов.

В заключение совещания Владимир Бидёвка заслушал доклады о работе депутатов в округах.