Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму

Сегодня, 16 сентября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл рабочее совещание с членами Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором парламентарии обсудили итоги работы Комитета в первом полугодии 2021 года и законотворческие планы.

Председатель Комитета Владимир Чекун сообщил, что за время своей деятельности во втором созыве Комитетом зарегистрировано 8 законопроектов, 5 проектов законов зарегистрировано членами Комитета. За указанный период Народным Советом принято 3 профильных закона, в настоящее время в работе Комитета находится 4 законопроекта.

Одним из ключевых направлений работы Владимир Чекун назвал разработку новой редакции Закона «О физической культуре и спорте» с учётом курса на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, на базе Комитета продолжается работа над законопроектом «Об основах туристской деятельности», в основу которого положены нормы Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Говоря о проблемных вопросах, с которыми сталкивается Комитет, Владимир Чекун отметил, что для полноценной реализации норм указанного проекта закона необходимо принятие в ДНР ещё одного закона, регламентирующего вопросы организации страхового дела.

Также председатель Комитета сообщил, что в работе находятся ещё два законопроекта − «О молодёжной политике» и «О патриотическом воспитании».

В завершение рабочей встречи Владимир Бидёвка заслушал доклады о работе депутатов в округах.