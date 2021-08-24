Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета

Во вторник, 24 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета, на котором обсуждались планы работы парламента и вопросы соблюдения депутатской этики.

Говоря об итогах деятельности, председатель Комитета Наталья Пшеничная сообщила, что депутатами проводится работа по совершенствованию и кодификации законодательства.

«В связи с этим многие из внесённых в Народный Совет законопроектов утратили актуальность. Депутатами проведена соответствующая ревизия законопроектов, внесённых с 2014 года, и в целях ликвидации так называемых «законодательных завалов» ряд законопроектов был отклонён», – сказала Наталья Пшеничная.

В ходе совещания были рассмотрены несколько концепций законопроектов, направленных на совершенствование осуществления законодательной власти в Республике, а также касающихся полномочий и статуса депутата Народного Совета.

Члены Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета доложили Владимиру Бидёвке о результатах работы в округах и о решении вопросов, с которыми к ним обращаются жители Республики.