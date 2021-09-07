Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям

Сегодня, 7 сентября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка провёл рабочую встречу с членами Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В ходе совещания парламентарии обсудили результаты работы Комитета в 2021 году и законотворческие планы.

Председатель Комитета Владислав Бердичевский сообщил, что за время своей деятельности во втором созыве Комитетом зарегистрировано 12 законопроектов, ещё 6 проектов законов зарегистрировано членами комитета. За указанный период Народным Советом принято 11 профильных законов, в настоящее время в работе Комитета находится 20 законопроектов.

В частности, на базе Комитета при участии представителей заинтересованных органов государственной власти ведётся работа над положениями проекта закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях», которым устанавливается запрет на распространение в СМИ, а также в сети интернет информации о способах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия.

В ходе обсуждений Владимир Бидёвка отметил высокую актуальность указанного законопроекта в условиях непрекращающейся вооружённой агрессии со стороны Украины и акцентировал внимание на необходимости ускорения работы над его нормами.

Кроме того, Владислав Бердичевский сообщил, что члены Комитета в настоящее время активно прорабатывают нормы законопроекта «О коммерческой тайне». Его принятие позволит создать правовые условия для эффективного функционирования в Донецкой Народной Республике рынка товаров, работ и услуг, а также предупредить случаи недобросовестной конкуренции.

В завершение рабочей встречи Владимир Бидёвка заслушал доклады о работе депутатов в округах.