Владимир Бидёвка провёл совещание с председателями комитетов Народного Совета

Во вторник, 18 января, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка провёл рабочее совещание с председателями комитетов парламента.

Ключевые вопросы повестки дня касались реализации поручений Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, озвученных в ходе ежегодного послания лидера государства к Народному Совету, плана социально-экономического развития Республики на 2022-2024 годы, а также деталей возобновления личных приёмов, сходов и встреч с трудовыми коллективами депутатами в округах.

В частности, в ходе совещания был определён перечень приоритетных законопроектов на 2022 год, касающихся налоговой политики, развития предпринимательства, системы стратегического планирования, инвестиционной деятельности и других. Особое внимание спикер также уделил необходимости синхронизации разрабатываемого законодательства с законодательством Луганской Народной Республики.

Кроме того, Владимир Бидёвка подчеркнул, что в рамках Года молодёжи, объявленного Главой государства в Республике, парламентариям необходимо подготовить свои предложения по формированию плана тематических мероприятий. Председателям комитетов было поручено в срок до 26 января передать их в Аппарат Народного Совета для дальнейшей работы.