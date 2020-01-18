Владимир Бидёвка: Прямой диалог между Зеленским и представителями Донбасса мог бы значительно ускорить мирный процесс

Прямой диалог между представителями Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским ускорил бы урегулирование конфликта в регионе. Об этом заявил Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в интервью РИА Новости.

«Мы сегодня слышим много слов от власти Украины о необходимости мира и урегулирования конфликта, но в то же самое время это оказывается либо пустые слова, либо они вкладывают туда совершенно другой смысл… На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения. Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой Народной Республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог. Это более бы ускорило урегулирование мирного процесса», – сказал Бидёвка, отвечая на вопрос о возможности встречи президента Украины с представителями Народных Республик.

По его мнению, на Украине пока не пришли к власти политические силы, которые бы по-настоящему хотели мира в Донбассе, что можно достичь при наличии прямого диалога.

«Пока у Украины не будет политической воли решить все мирным путем, пока Франция и Германия по-настоящему не окажут на Украину в этом вопросе давление, фактически не выполнят свои обязательства как участники «нормандского формата», говорить о мире будет тяжело», – сказал Бидёвка.