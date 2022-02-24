Владимир Бидёвка: Работа Народного Совета ДНР продолжится несмотря ни на что

Мобилизация депутатов не парализует работу парламента ДНР. Об этом в беседе с корреспондентом ДАН сегодня сообщил Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.

«Несмотря на то, что мы с коллегами отправляемся на передовую и будем выполнять военные задачи, депутатские обязанности с нас никто не снимал. Мы давали присягу народу Донецкой Народной Республики и останемся ей верны. Если возникнет необходимость в принятии срочного решения на уровне парламента, мы найдём для этого возможность», – сказал Владимир Бидёвка.

Сегодня, 24 февраля, во исполнение указа Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина добровольцами в Народную милицию ушли депутаты Народного Совета ДНР, их помощники, а также работники Аппарата Народного Совета. На время отсутствия спикера парламента контроль деятельности Аппарата Народного Совета ДНР возложен на председателя Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталью Пшеничную.