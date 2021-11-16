Владимир Бидёвка рассказал о межгосударственном законодательном сотрудничестве ДНР и ЛНР

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в комментарии официальному сайту Республики «ДНР-онлайн» рассказал о межгосударственном законодательном сотрудничестве ДНР и ЛНР в рамках реализации программ социально-экономического развития на 2022–2024 годы.

«Народный Совет Донецкой Народной Республики продолжает совместную работу с Народным Советом Луганской Народной Республики по синхронизации законодательства. Хочу отметить, что между участниками профильного Межправительственного комитета налажена стабильная, продуктивная работа, а заседания проходят в онлайн-режиме практически ежедневно. На сегодняшний день не только составлен план синхронизации законотворческого процесса, но и начата его непосредственная проработка.

На данном этапе в план синхронизации со стороны Донецкой Народной Республики включены 113 законопроектов, которые касаются гражданского, налогового, таможенного законодательства. В частности, прорабатываются вопросы, касающиеся установления единого подхода в регулировании бюджетной системы, внешнеторговой деятельности, рынка ценных бумаг, действий с объектами незавершённого строительства, обеспечения законодательной поддержки малого предпринимательства. Работу более чем над третью законопроектов мы планируем завершить до конца текущего года.

В планах на 2022 год разработка, кодификация и, безусловно, синхронизация жилищного, градостроительного, лесного законодательства. Также уделяется большое внимание инвестиционной и инновационной сферам, регулирование которых в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике мы также видим с применением единого подхода.

Могу сказать, что в определённых сферах процесс синхронизации повлечёт глобальные перемены. Соответственно, уже сейчас с коллегами из органов исполнительной власти мы продумываем, какие подзаконные нормативные правовые акты могут понадобиться для минимизации сложностей, которые возникнут в переходный период. Комплексный анализ ситуации, вовлечённость всех профильных органов власти очень важны для получения положительного результата», – сказал Владимир Бидёвка.