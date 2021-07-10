Владимир Бидёвка рассказал о планах Народного Совета на вторую половину каденции II созыва

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка рассказал Донецкому Агентству Новостей о планах Народного Совета на вторую половину каденции II созыва.

«Что касается планов дальнейшей работы, то в приоритете – кодификация законодательства. Ведётся работа по созданию более оптимальных налоговых условий, прорабатывается снижение административной нагрузки на бизнес. Скажу сразу, что это довольно длительный процесс, поскольку необходимо учесть множество деталей и обеспечить соблюдение баланса между интересами государства и субъектами предпринимательской деятельности», – сказал Владимир Бидёвка.

Также спикер Парламента отметил необходимость скорейшего внедрения трудового и земельного кодексов, а также кодекса об административных правонарушениях.