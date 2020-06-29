Владимир Бидёвка рассказал о планах работы парламента на осеннюю сессию (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в передаче «Дела государственные» на телеканале «Юнион» поделился планами работы Народного Совета на период осенней сессии.

«Одними из важнейших законов, которые мы рассмотрим в период осенней сессии, будут законы о переселенцах, об инвестиционной деятельности и ряд сопутствующих этому направлению законов, например, о лицензировании.

Несмотря на то, что в период весенней сессии мы не приняли закон об инвестиционной деятельности, мы уже приняли ряд других фундаментально важных законов, которые способствуют развитию предпринимательства и бизнеса в Республике, например, внесение изменений в таможенное законодательство, Закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)» и ряд других», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента добавил, что существенное отличие украинского КЗоТа от Трудового кодекса ДНР в том, что по КЗоТу Украины работник может быть трудоустроен голословно, без заполнения ряда документов. В Трудовом кодексе ДНР отдельное внимание уделяется письменному заверению трудовых отношений, что является дополнительной защитой прав трудящихся.