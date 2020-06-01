Владимир Бидёвка рассказал о сути изменений в транспортном и таможенном законодательстве (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в эфире передачи «Дела государственные» на телеканале «Юнион» рассказал об актуальных изменениях в законодательстве Республики.

В частности, спикер парламента пояснил, что, согласно внесённым изменениям, из Закона ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» было исключено применение франшизы страховыми компаниями.

«Исключился минимальный порог, с которого начинается действие страхового случая. Ранее, если ущерб случая, подпадающего под категорию страхового, составлял ниже, к примеру, трёх тысяч рублей, его не относили к данной категории. Сейчас же любой ущерб относится к категории страхового», – сказал Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета рассказал о принятых недавно изменениях в таможенное законодательство.

«Изменения были сформированы в соответствии с обращениями предпринимателей и коснулись разных технических аспектов. Например, если предприниматель ввозит товар, общая сумма которого не превышает тысячу евро, он, хоть и заполняет таможенную декларацию, не платит таможенную пошлину. Если же товар не превышает сумму в 200 евро, то предприниматель может не заполнять и таможенную декларацию», – отметил спикер парламента.

Владимир Бидёвка поделился наработками парламента в социальной сфере, в частности рассказал о введении системы штрафов для должностных лиц за отсутствие беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам гражданской, социальной и транспортной инфраструктур.

«Данное решение направлено на то, чтобы люди с инвалидностью имели прямой и комфортный доступ к различным объектам инфраструктуры. Обеспечение беспрепятственного доступа неограниченно и, как решение данного вопроса, может быть самым разным – от пандуса до дверного звонка, который исключит сложности с перемещением в заведение», – резюмировал Председатель Народного Совета.