Владимир Бидёвка рассказал о законодательном снижении бюрократической нагрузки в сфере личного крестьянского хозяйства (видео)

Внесение изменений в Закон «О личном крестьянском хозяйстве» упростит условия ведения бизнеса посредством применения процедуры дерегуляции. Об этом в ходе передачи «Дела государственные» на телеканале «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Это один из законов, который способствует стимуляции внутреннего бизнеса в государстве. Приведу пример: у человека есть земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства, и если он захочет передать в аренду пользование данного участка фермеру, то тогда придётся менять целевое назначение участка. Это включает в себя много разных процедур, таких как оценка земли, оценка кадастровой стоимости, пересогласование планировки участка и многое другое. В лучшем случае решение всех вышеперечисленных вопросов могло занять не меньше года.

Внесение изменений в Закон ДНР «О личном крестьянском хозяйстве» позволило упростить процедуру. Теперь все задействованные в процессе передачи земли во временное пользование должны лишь уведомить налоговую службу о том, что произошли изменения, и не более. Мы надеемся, что такой шаг поспособствует увеличению объёмов обрабатываемой земли в Республике», – сказал спикер парламента.