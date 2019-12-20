Владимир Бидёвка рассказал о законотворческой работе парламента первокурсникам ДонАУиГС

Председатель

Сегодня, 20 декабря, в Доме Правительства состоялась ознакомительная экскурсия в зал пленарных заседаний и лекция для учащихся Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР. Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка поделился со студентами тонкостями законотворческой работы на пленарных заседаниях и комитетах, а также рассказал об истории Народного Совета.

Владимир Бидёвка обратился к студентам ДонАУиГС, подчеркнув значимость законотворческой работы для жизни Республики.

«Рад видеть вас в стенах Дома Правительства. Вы должны помнить, что в этом здании, в зале пленарных заседаний творилась история нашей молодой Республики и каждый день созидается её будущее. Все, кто планируют связать свою жизнь с государственной службой, должен знать и понимать важность законотворческой работы.

Отрадно видеть сегодня столько прекрасных юных лиц. Мы трудимся ради вас», – сказал спикер парламента.

Также Председатель Народного Совета ответил на вопросы студентов, отметив их заинтересованность ДонАУиГС работой парламента.

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