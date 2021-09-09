Владимир Бидёвка: «Разработка программ социально-экономического развития ДНР и ЛНР является закономерным событием»

В среду, 8 сентября, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в комментарии Донецкому агентству новостей высказал мнение, что разработка программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на 2022–2024 годы позволит республикам ускорить преобразования в экономике и социальной сфере.

«Прежде всего хочу сказать, что разработка программ социально-экономического развития – закономерное событие, которое логично вписывается в процесс укрепления Донецкой и Луганской народных республик.

Первые шаги по синхронизации законодательства наших государств были сделаны ещё в период первого созыва, когда Народный Совет возглавлял Денис Владимирович Пушилин – тогда было подписано Соглашение о сотрудничестве в законотворческой деятельности. Сегодня в ходе естественного развития Республик мы имеем возможность усилить эти процессы.

Донецкую и Луганскую народные республики связывает очень многое, в том числе и в экономическом плане. В рамках выполнения поручений глав государств законодательные и исполнительные власти республик проделали достаточно большую работу по синхронизации налогового, таможенного и гражданского законодательства. В целом, программы социально-экономического развития, о которых говорили Денис Владимирович и Леонид Иванович, направлены прежде всего на развитие экономики и, как следствие, повышение уровня жизни, а также повышение социальных стандартов в республиках.

Да, программы амбициозные, но с ними необходимых преобразований в наших государствах возможно добиться быстрее, а это – именно то, к чему мы и стремимся», – сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, что 6 сентября в режиме видеоконференцсвязи состоялась межгосударственная встреча Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, посвящённая принятию Программ социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на 2022–2024 годы.