Владимир Бидёвка: Россия доказала, что мы сделали свой выбор не напрасно (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал корреспонденту телеканала «Юнион» о первом в Республике праздновании Дня России на уровне государственного праздника.

«В этом году мы впервые празднуем День России на уровне государственного праздника, однако и раньше этот праздник имел для Республики большое значение. В период трагических событий, блокад и геноцида жителей Донбасса со стороны Украины именно Россия всесторонне оказывала нам братскую поддержку.

Жители Донбасса не раз убеждались, что в 2014 году выбор в сторону России был верным. Россия доказала, что мы сделали свой выбор не напрасно», – сказал спикер парламента.