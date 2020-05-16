Владимир Бидёвка: С каждым днём мы становимся все ближе к российской системе законодательства (видео)

В эфире телеканала «Юнион» Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал о том, как законодательство Республики интегрируется в законодательное поле Российской Федерации.

«В своей работе мы зачастую ориентируемся на опыт российских коллег. И в этом плане для нас очень важным является соглашение, которое мы подписали с Крымом, а также опыт Крыма по интеграции в законодательное поле Российской Федерации.

По ряду моментов украинское и российское законодательства очень отличаются от нашего. Еще в 2014 году перед нами встал вопрос, как стать ближе к российскому законодательству. Могу сказать, что на сегодня у нас довольно мало осталось от украинской системы и с каждым днём мы все ближе к российской», – сказал Владимир Бидёвка.

Также в программе участвовали депутаты Елена Шишкина и Владислав Бердичевский. В частности, парламентарии обсудили текущую геополитическую ситуацию в целом и вопросы, связанные с дальнейшей судьбой Донбасса, как части Русского мира.