Владимир Бидёвка с рабочим визитом посетил Тельмановский район

Сегодня, 10 августа, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в рамках совместной деятельности штаба по работе с прифронтовыми районами при Общественном движении «Донецкая Республика» и Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, передал мультимедийную аппаратуру для Тельмановского районного Дома культуры и Богдановского сельского клуба.

Спикер Парламента уточнил, что культурно-досуговым учреждениям были переданы ноутбуки, проекторы и экраны к ним, портативные акустические системы и другие необходимые технические средства. Владимир Бидёвка также подчеркнул, что обновление технической базы особенно актуально для молодого поколения, поскольку позволит развивать творческий потенциал молодёжи.

«В Общественном движении «Донецкая Республика» есть штаб по работе с прифронтовыми районами. В Народном Совете создана Временная комиссия по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины. Благодаря нашей совместной работе сегодня прошло это мероприятие. В своё время представители Дома культуры Тельмановского района и Богдановского сельского клуба обращались за помощью в приобретении аппаратуры, которая бы обеспечивала деятельность данных учреждений. Сегодня мы вручили эту аппаратуру, и я хотел бы подчеркнуть, что эти культурные учреждения, как и другие подобные в нашей Республике, выполняют ответственную миссию, поскольку досуг детей очень важен. Только в Тельманово в различных кружках занимается более двухсот детей. Эти два культурных центра оказывают большую помощь в воспитании нашей молодёжи, и, конечно, таким учреждениям культуры необходимо помогать и в дальнейшем», – сказал он.

Кроме того, по словам Председателя Парламента, благодаря совместной работе штаба по работе с прифронтовыми районами при Общественном движении «Донецкая Республика» и Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, сегодня была оказана и адресная помощь жителям сёл Луково, Петровское, Шевченко и Запорожье. Продуктовые наборы получили 65 человек – пенсионеры и граждане с инвалидностью.

«Очень важно протягивать руку помощи тем, кто наиболее в этом нуждается. Это одна из важнейших задач как для общественников, так и для депутатского корпуса», – отметил Владимир Бидёвка.

В свою очередь, заместитель руководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» по структурному развитию Сергей Кондрыкинский отметил, что подобная гуманитарная деятельность в ОД «Донецкая Республика» совместно с депутатским корпусом ведётся постоянно.

Сергей Кондрыкинский подчеркнул, что цель ОД «ДР» – не только помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, но и выстраивание честного и конструктивного диалога с гражданами ДНР.

«Надо знать о проблемах людей, сопереживать их заботам, понимать, чем живёт каждый житель Республики», – сказал он.