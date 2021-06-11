Владимир Бидёвка с рабочим визитом прибыл в Республику Калмыкия

Председатель

Сегодня, 11 июня, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка с рабочим визитом прибыл в город Элиста (Республика Калмыкия, Российская Федерация).

Программа пребывания спикера парламента ДНР в Республике Калмыкия включает ряд официальных и торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню России.

В частности, запланирована встреча с руководством Республики и города Элиста. Кроме того, в качестве почётного гостя Владимир Бидёвка посетит международный фестиваль «Дружба народов» с участием артистов из Донецкой Народной Республики, Ставропольского края и Республики Саха (Якутия).

Отметим, что фестиваль «Дружба народов» в Республике Калмыкия проводится ежегодно. Его основная цель – объединение культур народов, проживающих на территории Калмыкии и России в целом. В 2021 году участие в фестивале примут артисты Заслуженного государственного академического ансамбля песни и пляски «Донбасс».

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