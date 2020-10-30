Владимир Бидёвка: Самая большая помощь врачам – это забота о своём здоровье

В пятницу, 30 октября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка передал гуманитарную помощь Центральной городской больнице города Снежное.

В беседе с прессой Владимир Бидёвка уточнил, что формирование гуманитарной помощи было инициировано парламентом и Аппаратом Народного Совета.

«От всего Народного Совета: от депутатов и сотрудников Аппарата, которые проявили инициативу, привёз защитные костюмы, специальные бахилы к ним, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, антисептики для врачей. Понятно, что сегодня обеспечение происходит за счёт государства, прикладываются все силы, чтобы решать эти вопросы, но я считаю, что любая помощь не будет лишней, тем более, что костюмы нужно часто менять. То, что сегодня было привезено, им действительно необходимо.

Хочу обратиться к каждому гражданину нашей Республики. Государство прилагает усилия, медики прилагают усилия, но самая большая помощь врачам – это забота о своём здоровье. Я призываю каждого соблюдать меры гигиены, носить маски, при необходимости – перчатки, соблюдать комплекс мер для здорового образа жизни. Это будет самой большой благодарностью для наших медиков, потому что, оказывая лечение тому или иному человеку, каждый медицинский работник рискует своим здоровьем, а зачастую, и жизнью. Давайте ценить труд медиков и всячески оказывать, пусть и минимальную, но помощь», – отметил спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка побеседовал с трудовым коллективом больницы и ответил на актуальные вопросы.

«На самом деле, проблем хватает, никто не говорит, что их нет. В то же время, я убедился, что силами трудового коллектива и при поддержке других органов власти многие вопросы решаются, причём в сжатые сроки. Например, здесь перепрофилирование родильного отделения под борьбу с коронавирусом произошло менее чем за сутки. И это ещё раз подчеркивает героизм наших медиков», – сказал Председатель Народного Совета.

Спикер парламента сообщил, что также сегодня гуманитарную помощь от Народного Совета передали депутаты Анастасия Селиванова и Юлия Крюкова в Республиканскую службу скорой помощи в Донецке.

«Сегодня наши депутаты вручили аналогичные комплекты Республиканской службе скорой помощи. Мы понимаем, что в скорой помощи зачастую ещё больший расход материалов, потому что после каждого визита к больному вне зависимости от того, положительный или отрицательный у него тест на коронавирус, бригада обязана сменить костюмы. Поэтому мы также решили в силу своих возможностей помочь им костюмами и средствами индивидуальной защиты», – резюмировал Председатель Народного Совета.