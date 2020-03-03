Владимир Бидёвка: Сотрудничество ДНР с Республикой Южная Осетия поспособствует совершенствованию наших дружественных стран

Во вторник, 3 марта, в столице Республики состоялась рабочая встреча Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с делегацией из Республики Южная Осетия. Делегацию РЮО возглавила председатель Комитета ветеранов и инвалидов Южной Осетии, председатель Общественной палаты Южной Осетии Мадина Плиева.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Ринат Билялов и Василий Перцев, а также представители Комитета по делам инвалидов – ветеранов войны, труда и правоохранительных органов ДНР.

В приветственном слове Владимир Бидёвка отметил важность и значимость проводимой в комитетах работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Прежде всего, хочу сказать о важности направления, которым вы занимаетесь. К сожалению, и Республика Южная Осетия, и Донецкая Народная Республика познали войну. Путь наших государств к независимости и самостоятельности проходил сквозь шквальный огонь. Становление наших стран наполнено героическими и, в то же время, трагическими историями.

В центре внимания для нас всегда находится человек, и поддержка со стороны государства, со стороны общественности, особенно если страна столкнулась с военными действиями, имеет особую значимость. Оказание помощи ветеранам службы, которые защищали родную землю, поддержка тех, кто получил тяжёлые ранения и сегодня ограничен в своих возможностях – это наш долг, и я искренне рад, что и Республика Южная Осетия, и Донецкая Народная Республика уделяют этому большое внимание.

Наши государства близки по духу, более того, я считаю, что наши Республики действительно можно считать братскими. Между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия подписан ряд соглашений, что даёт нам возможность развивать сотрудничество, обмениваться опытом по многим направлениям. Выражаю надежду на то, что и визит делегации Донецкой Народной Республики в Республику Южная Осетия, который состоялся в прошлом году, и сегодняшний ваш ответный визит принесут в дальнейшем положительные результаты, которые поспособствуют совершенствованию наших дружественных стран», – сказал спикер парламента.

В свою очередь члены делегации поблагодарили представителей Комитета по делам инвалидов – ветеранов войны, труда и правоохранительных органов ДНР за активное сотрудничество и обсудили планы дальнейшей совместной работы.