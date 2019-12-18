Владимир Бидёвка: Создание благоприятного инвестиционного климата в Донецкой Народной Республике является одной из наших приоритетных задач

В среду, 18 декабря, в здании экономического факультета Донецкого национального университета состоялось пленарное заседание республиканского конкурса бизнес-проектов с международным участием «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона». В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета Ирина Дианова, Марина Жейнова и Кирилл Макаров, а также представители профильных ведомств.

Выступая перед участниками конкурса, Владимир Бидёвка подчеркнул важность государственной поддержки инновационных проектов молодых специалистов.

«Прежде всего, хочу поздравить вас с дебютом, поскольку данный конкурс бизнес-проектов в Республике проводится впервые. Начинать что-то новое всегда нелегко, но зная, что ваша идея несёт в себе пользу для государства и общества, уверен, что результат будет положительным.

Хочу подчеркнуть, что создание благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики на сегодняшний день является одной из приоритетных задач. Это повлечёт за собой развитие экономики региона, а значит, и повысит уровень благосостояния наших граждан.

Условия, в которых развивается Донецкая Народная Республика, к сожалению, всё ещё сложно назвать благоприятными: ситуация осложняется как обстрелами со стороны Украины, так и продолжающимися экономической и транспортной блокадами. Исходя из этого, поиск новых методов работы, инновационных решений приобретает особую актуальность, а применение нестандартных подходов к преодолению трудностей является неотъемлемой частью процесса развития», – сказал спикер парламента.

В ходе официальной части мероприятия Владимир Бидёвка вручил благодарность заведующей кафедры международного бизнеса и делового администрирования доктору экономических наук Ольге Леонидовне Некрасовой за организацию и проведение Республиканского конкурса бизнес-проектов «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона», активизацию предпринимательских инициатив студентов, развитие личностных качеств, социальной ответственности и предприимчивости в условиях конкурентной среды.

Добавим, что конкурс проводится в категориях «Бизнес-проекты инвестиционно-инновационного развития предприятия и региона» и «Социальные проекты».