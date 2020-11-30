Владимир Бидёвка: Трудовой кодекс ДНР будет более детализированным и конкретизированным, чем КЗоТ Украины (видео)

Об отличиях проекта Трудового кодекса ДНР от Кодекса законов о труде Украины в эфире передачи «Главное» на телеканале «Оплот» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Украинский Кодекс законов о труде часто делает отсылки к другим законам или другим нормативным правовым актам. Трудовой кодекс ДНР будет более детальным, подробным и охватывать более широкий круг вопросов. Приведу пример: с принятием Трудового кодекса Закон ДНР «Об отпусках» утратит свою силу, поскольку в Кодексе будет целая глава, посвящённая этому вопросу.

Кроме того, есть ряд отличий в подходе к обеспечению прав наёмного работника. Например, в Трудовом кодексе ДНР предусмотрена в том числе ответственность работодателя за имущество наёмного работника. Если наёмному работнику и его имуществу будет нанесён ущерб, то работодатель должен по определённой процедуре его возместить. Кроме того, если в КЗоТе Украины право на отпуск возникает после 11 месяцев работы, то в Кодексе ДНР такое право возникает после шести месяцев работы», – отметил спикер парламента.