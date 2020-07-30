Владимир Бидёвка: У нас есть все условия для развития внутреннего туризма

Сегодня, 30 июля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, Комитета Народного Совета по промышленности и торговле и Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, в ходе которого был заслушан доклад Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе о результатах работы и экологической ситуации в Республике.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, а также представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Владимир Бидёвка выступил с инициативой обратить внимание на законодательное регулирование вопросов осуществления внутреннего туризма.

«Из представленного сегодня председателем Госкомэкополитики при Главе ДНР Романом Кишканём доклада вижу, что есть идеи, есть стремление, есть стратегия работы и масштабные планы по улучшению экологической ситуации в Республике, сохранению природно-заповедного фонда. Очень заинтересовал вопрос развития внутреннего туризма, что в этом году крайне актуально. В Республике есть, куда поехать, есть, на что посмотреть, но нужна программа, нужна соответствующая нормативная база.

Предлагаю не просто усилить взаимодействие Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам и Госкомэкополитики, но и в дальнейшем приступить к разработке законопроекта, который послужит стимулом для развития внутреннего туризма», – сказал спикер парламента.

Со своей стороны в комментарии пресс-службе Народного Совета Ольга Макеева отметила важность тесного взаимодействия между депутатами и органами исполнительной власти.

«Считаю такие встречи очень полезными, поскольку они дают возможность нам, как законодательному органу, лучше ориентироваться в вопросах экологической безопасности и охраны окружающей среды, планировать законотворческую деятельность в соответствии с существующими потребностями и вызовами. Более того, совместная работа позволит законодательному органу и органам исполнительной власти иметь общий план решения актуальных проблем», – подчеркнула заместитель Председателя Народного Совета.

В свою очередь председатель Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица акцентировал внимание на конструктивности взаимодействия с Госкомэкополитики.

«Мы регулярно проводим совместные заседания, в том числе выездные, с представителями Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР. Например, были совместные выезды в Седово, в акваторию реки Нижняя Крынка. Также мы постоянно привлекаем их к разработке профильных законопроектов, учитываем их экспертное мнение. Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится в том направлении, которое мы сегодня обсудили», – сказал парламентарий.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос вывоза ТБО, а также хранения и утилизации отходов Шахтёрской птицефабрики. По итогам обсуждения было принято решение через неделю встретиться более широким кругом участников для обсуждения данной проблемы.