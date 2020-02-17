Владимир Бидёвка: У власти на Украине находятся люди, которые не нацелены на мир (видео)

Минские договорённости для Донецкой Народной Республики – возможность развития государственности и решения конфликта в Донбассе дипломатическим путём. Об этом в эфире передачи «Политкухня» на телеканале «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Мы не можем воспринимать конфликт с Украиной как нечто обособленное, его следует рассматривать с позиции мировой системы координат. Все размышления о том, есть ли альтернатива Минским соглашениям, приводят к одной мысли – нежелание украинских властей вести дипломатический диалог и решать конфликт невоенизированно могли привести к третьей мировой войне. У власти на Украине находятся люди, которые не нацелены на мир и завершение конфликта путём переговоров.

Минские договорённости дали Республикам развитие, возможность как налаживать работу внутри государств, так и вести диалог на мировой арене. Благодаря «Минску» в Республиках выплачиваются пенсии, сформировались и ведут свою деятельность органы местной власти, выстроена работа на предприятиях, идёт процесс паспортизации. Всё это говорит о том, что мы идём в верном направлении, и усилия наших переговорщиков прилагаются не зря», – сказал спикер парламента.