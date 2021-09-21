Владимир Бидёвка: Участие в выборах в Госдуму РФ имеет фундаментальное значение для будущего Донбасса

Участие жителей Донбасса в выборах в Государственную Думу – это возможность сделать личный вклад в процесс интеграции Донбасса с Россией. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Прежде всего, голосование на выборах в Государственную Думу – это возможность не только принять личное участие в судьбе нашей Родины, но и сделать личный вклад в процесс политической интеграции Донбасса с Россией.

Важно понимать не только значимость непосредственно голосования, но и концептуальные моменты: с 2014 года Украина делает всё, чтобы заглушить голоса жителей Донбасса. Снарядами, блокадами, циничной ложью – лишь бы отнять право голоса», − подчеркнул спикер парламента.

Владимир Бидёвка отметил, что официальный Киев проводит дискриминационную политику и в отношении жителей Донбасса, проживающих на подконтрольных Киеву территориях.

«Хочу отметить, что это касается не только Донецкой и Луганской народных республик, но и временно подконтрольной Украине части Донецкой области, где людей лишают права участия в голосовании под предлогом того, что это небезопасно, а ведь небезопасно именно из-за действий украинской стороны.

Россия же нам наше право голоса возвращает – даёт возможность реализовать то, на что мы, согласно Конституции Российской Федерации, имеем законное право. Это важный шаг, который, считаю, имеет фундаментальное значение для будущего Донбасса», − резюмировал Председатель Народного Совета ДНР.