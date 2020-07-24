Владимир Бидёвка: Украина обязана прекратить применение любого вооружения против жителей Донецкой Народной Республики

Новые меры контроля режима прекращения огня – большое достижение дипломатов Республики, однако для решения этого вопроса в полной мере необходимы шаги со стороны властей Украины. Об этом в комментарии Донецкому агентству новостей рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Что касается принятия дополнительных мер контроля бессрочного режима прекращения огня – считаю, это новая победа наших дипломатов, и приветствую их. Твёрдо убеждён, что конфликт необходимо решать мирным путём за столом переговоров. Украина обязана прекратить применение любого вооружения против жителей Донецкой Народной Республики, и контроль данного обязательства скреплён соответствующей подписью официальных представителей Украины на Минских переговорах.

Однако обстрелы, которым подвергается территория нашей Республики в последние дни, не вселяют веры в то, что требования будут соблюдаться украинской стороной в полной мере. Тем не менее, надеюсь, что Украина наконец сумеет проявить политическую волю и совершит долгожданные шаги по достижению мира», – сказал спикер парламента.