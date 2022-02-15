Владимир Бидёвка: Украина забыла о том, что такое «Минск», и что его необходимо выполнять (видео)

Украинская сторона своим бездействием и отказом идти на контакт с представителями республик демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе мирным путём. Об этом в эфире программы «5-я студия» на телеканале «Россия 24» заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Мы рассматриваем минскую площадку как безальтернативную для мирного урегулирования. Однако, к сожалению, на сегодняшний день не только нет диалога между сторонами, но и фактически наши представители на переговорах не получают никакой реакции от Украины на те или иные свои предложения.

Тем не менее, я бы не стал списывать «Минск» с политической карты, потому что это пока единственная площадка, которая позволяет регулировать процесс дипломатическим, мирным путём», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка напомнил, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений признан международным сообществом и на сегодняшний день существует чёткий алгоритм их реализации.

«В «Минске» достаточно чётко всё прописано, этот документ согласован с Совбезом ООН, и в своё время даже Штайнмайер, действующий президент Германии, предложил формулу, которая позволяет имплементировать Минские соглашения. Но, к сожалению, на сегодняшний день Украина забыла о том, что такое «Минск», что они ставили там свои подписи и что его необходимо выполнять», – констатировал Председатель Народного Совета ДНР.